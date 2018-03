Dominicano de El Bronx demanda a su jefe por despedirlo debido a una gripe

Asegura que tenía una nota del médico que diagnosticaba su alta temperatura, tos y dolor en los huesos

Ramón Olivares asegura que fue despedido de la empresa donde trabajó durante los últimos 11 años después de ausentarse por tres días debido a una gripe en febrero.

El trabajador dominicano dice que tenía una nota del médico que diagnosticaba su temperatura de 105 grados F, tos y dolor en los huesos.

Por ello ha presentado esta semana una queja ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) de la ciudad contra su ex empleador, Foxy Management, citando la ley de licencia pagada que requiere que los patrones compensen a los trabajadores por hasta cinco días debido a enfermedad.

Olivares declaró a New York Post que no había tomado ningún otro día por enfermedad este año calendario y que su sindicato concede 10 días de permiso.

El inmigrante padre de cinco hijos llegó a Nueva York en 2002. Trabajaba en el edificio 500 Trinity Ave, en El Bronx, sacando la basura y limpiando las ventanas. También ha sido portero.

“Siempre he estado trabajando”, dijo. “Ahora me siento deprimido. No tengo trabajo” y está atrasado en su renta, agregó.

Asegura que antes de enfermarse su jefe le dijo que era el “mejor trabajador” de la compañía y que ahora lo acusa de haberse tomado demasiado tiempo libre en 2017. Su supervisor en Foxy Management no ha hecho comentarios a la prensa.

“Esta fue una muy mala temporada de gripe y la gente no puede ser penalizada por tomarse un descanso cuando están enfermos”, dijo Mark Shirian, abogado de Olivares.