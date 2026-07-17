Inmigrante taxista murió arrollado por conductor hispano en un camión: acusación en Nueva York

Randy Pimentel, presunto ladrón de automóviles, fue detenido bajo cargos de homicidio y otros delitos seis meses después del arrollamiento del taxista Nasir Nadim, inmigrante paquistaní de 59 años, cuando regresaba de una mezquita en Brooklyn (NYC).

Al parecer el sospechoso de 23 años, residente de El Bronx (NYC), conducía un camión de carga tipo furgón cuando rozó y posteriormente arrastró a Nadim a lo largo de casi siete manzanas el pasado 23 de enero. Tras caer la víctima a la calzada, Pimentel volvió a atropellarlo, según las autoridades policiales.

Pimentel, quien ya enfrentaba cargos relacionados con el robo de media docena de vehículos de lujo de un taller de carrocería en Queens (NYC), fue arrestado la mañana del miércoles. El día de la tragedia Nadim regresaba a casa tras orar en la mezquita Dawood y caminaba cerca de las calles Clinton y State, en Brooklyn Heights cuando, según la policía, fue embestido por un camión Freightliner modelo 2019 poco antes de la 1 p.m., detalló Daily News.

Es posible que Nadim intentara confrontar al conductor tras el choque inicial y, al parecer, trató de abrir la puerta del lado del camión durante el caótico incidente, indicó una fuente policial. Un amigo de la víctima declaró a Urdu News que él corrió detrás para pedirle los datos de su seguro.

Nadim se aferró al vehículo mientras Pimentel continuaba avanzando hacia el norte por la calle Clinton durante unos 600 pies (180 metros) hasta llegar a Cadman Plaza. Allí la víctima cayó y fue atropellado por el camión, informaron las autoridades.

Pimentel huyó del lugar y los servicios de emergencia trasladaron a Nadim en estado crítico al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, donde falleció siete días después. El residente de Sheepshead Bay había nacido en Pakistán y trabajaba como conductor de taxi amarillo, según un vecino.

En 2025 Pimentel había sido detenido como parte de una banda de ladrones que, según la policía, perpetró un robo en Express Auto Repair Service, un taller de reparación de vehículos de lujo situado en 33rd Av. en Flushing. De allí los ladrones más se llevaron un Porsche, un Bentley, un BMW y tres vehículos Mercedes el 2 de junio de 2025, según un escrito de acusación. Ese caso sigue pendiente, con cargos por robo con allanamiento, hurto mayor y posesión delictiva de bienes robados.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado Diana Rolón falleció al estar hospitalizada con daño cerebral después de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga a gran velocidad en una tranquila calle de Staten Island (NYC). En otro caso similar, dos amigas ecuatoriana de 58 y 61 años murieron arrolladas en Newark (NJ) por un conductor que se dio a la fuga y días después se entregó a la policía.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.