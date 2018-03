Fundador de la secta sexual NXIVM que mantenía esclavas sexuales será juzgado en Nueva York

#QAnon #Qanon8chan #MAGA #MCGA @realDonaldTrump

Video of Keith Raniere’s arrest, Loreta Garza,Allison Mack, Nicki Clyne, and Lauren Salzman follow police !!! Allison on camera !!! pic.twitter.com/1q1k6TjnEQ

— Russ Ayers (@russ_ayers) March 28, 2018