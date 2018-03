Kim Kardashian aclara la verdad de cómo concibió a su hija Chicago

La socialité explicó el proceso al que recurrió para tener a su tercer bebé

A más de dos meses del nacimiento de Chicago, Kim Kardashian quiere aclarar que su tercer bebé fue concebida a través de una portadora gestacional, y no por madre subrogada, como lo dijo al principio.

En su página web, la socialité publicó un artículo titulado “La verdad sobre la decisión de mi embarazo“, donde explica los motivos de recurrir a métodos asistido para tener a su tercer hijo.

Recordó que sus dos embarazos fueron complicados ya que sufrió con la placenta previa y preeclampsia (presión alta), por lo que los médicos le advirtieron que si se embarazaba de nuevo tanto ella como el bebé corrían riesgos.

Entonces, ella y su esposo, el rapero Kanye West decidieron recurrir a métodos asistidos para tener a su tercer hijo.

En este caso fue a través de una portadora gestacional, que a decir de la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians, es parecido a una madre subrogada pero no es lo mismo y así lo explica:

“Después de pedir muchas opciones y recomendaciones, Kanye y yo decidimos usar una portadora gestacional. Aunque he utilizado el término vientre subrogado en el pasado, una portadora gestacional es en realidad el término técnico para una mujer que lleva un bebé con el que no tiene ninguna relación biológica. En el método, el óvulo de la madre se insemina artificialmente con la esperma del padre, en la sustituta gestacional, y luego lleva al bebé a término” explicó la empresaria.

“Desde que implantamos mi óvulo fertilizado en nuestra portadora gestacional, nuestro bebé es biológicamente mío y de Kanye”, indicó Kim.

También confesó que no fue fácil no cargar en su propio vientre a Chicago, pero que agradece a la tecnología, que hizo posible que ahora pueda cargar entre sus brazos a la pequeña.

Chicago nació el 15 de enero y Kim fue la primera en dar la noticia en sus redes sociales.

La orgullosa mamá publicó a finales de febrero, la primera fotografía de Chicago West en su cuenta de Instagram.

Kim y Kanye ya tenían dos hijos, North, de 4 años y Saint, de 2.