Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae noches de salsa con bandas locales, diversas obras de teatro, entre ellas una adaptación del musical 'In the Heights', y un espectáculo dedicado al tango.

Jueves 29

Concierto: Glamour Tango

La pianista uruguay Polly Ferman trae la belleza del tango al auditorio Aaron Davis Hall del City College Center of the Arts. La artista ofrecerá dos funciones del espectáculo ‘Glamour Tango’, en el que se destacará la labor de las mujeres en el seductor ritmo. Los conciertos, el primero pautado al mediodía y el segundo a las 7 p.m., incluirán la participación de músicos, cantantes y bailarines provenientes de Argentina y de Uruguay. Entrada: $20. Información: http://www.glamourtango.com

Viernes 30

Concierto: Guataca Roots Trío

Guataca Roots Trío propone comenzar el fin de semana en Brooklyn con una ecléctica mezcla de sonidos. Música cubana, cumbia y salsa son algunos de los ritmos que combina Guataca Roots, que se presentará en Guadalupe Inn, con los artistas David Freye y Pablo Moya como invitados especiales, a partir de las 8 p.m. Durante este concierto también podrás tener la oportunidad de ordenar diversos platos creados por el chef Iván García. La admisión tiene un costo de $10. Información: 718 366-0500

Sábado 31

Concierto: Marco Barrientos

Echa a un lado el estrés del día en un concierto en el que podrás explorar tu lado más espiritual. El cantante de origen mexicano Marco Barrientos y su banda interpretarán temas de su más reciente producción titulada ‘El encuentro’. El repertorio del también evangelista y autor incluye temas como ‘A cada instante’ y ‘Amor sin condición’. En el teatro United Palace, a partir de las 7:30 p.m. En el 4140 de Broadway. Entradas: desde $35. Información: http://www.boletosexpress.com

Musical: In the Heights

El Harlem Repertory Theater trae a escena una adaptación del popular musical ‘In the Heights’. La obra, que cuenta con una historia del dramaturgo, actor y compositor Lin-Manuel Miranda, incluye dirección y coreografía a cargo de Keith Lee Grant. Desde 2016 este teatro ha presentado múltiples funciones de su versión del musical. Tienes oportunidad de ver esta obra hasta el próximo 23 de junio, entradas desde $15. Información: http://www.harlemrepertorytheatre.com

Teatro: ¡Oye! For my Dear Brooklyn

Asiste a la última presentación de la obra bilingüe ‘¡Oye! For my Dear Brooklyn’ en el Underground Theater del Abrons Arts Center. La producción, que antes estuvo en cartel en The Public Theater, cuenta con la actuación del actor, poeta y profesor de artes Modesto ‘Flako’ Jiménez. Jiménez, quien también escribió el guión, aborda en su puesta en escena el tema de la inmigración y de la raza, entre música, proyecciones y poemas. Entrada: $20. A las 7:30 p.m. Información: http://www.abronsartscenter.org

Concierto: Lula Pena

Acompaña a la cantante, compositora y guitarrista Lula Pena en un viaje multicultural cargado de bossa nova. La artista, considerada como una de las más destacadas intérpretes en lengua portuguesa, dará un concierto en el Schimmel Center en la Pace University, como parte del New York Fado Festival. A las 7:30 p.m. Información y entradas: http://www.schimmelcenter.org

Un crucero para niños

Durante el fin de semana de resurrección puedes salir a celebrar junto a los más pequeños de la casa en un crucero por la ciudad. Esta fiesta que tendrá como anfitrión al conejo de pascuas, registra en su programa un espectáculo de magia, bailes, música y payasos. Admisión: desde $30. En el Skyport Marina, 2430 FDR Drive Service RD East, a las 5:45 p.m. Información: 917-776-3479.

Domingo 1

Arte: Huevos de Pascua

Forma parte de un proyecto de arte que unirá a toda la familia. Se trata del ‘Family Art Project: Pastel Eggs in Watercolors’, una cita en la que los niños podrán escuchar una historia relacionada con los huevos de pascua y dar rienda suelta a su imaginación pintándolos en acuarela. Gratis con el pago de admisión en Wave Hill House, West 249th Street and Independence Avenue, Bronx. Información: http://www.wavehill.org

Miércoles 4

Concierto: Spanish Harlem Orchestra

Déjate llevar por el ritmo contagioso de la salsa de la mano de la Spanish Harlem Orquesta. La banda tocará en Le Poisson Rouge en Brooklyn. La orquesta de música tropical, creada por Aaron Levinson y Oscar Hernández, presentó su primer disco ‘Un gran día en El barrio’, durante el 2002. A las 8 p.m., entrada general $25. Información: http://www.lpr.com

Teatro: ‘So Close: Love & Hate’

El cantante, compositor e intérprete venezolano Migguel Anggelo estará en The Public Theater, para presentar su espectáculo ‘So Close: Love & Hate’, una producción que reúne temas que registra clásicos latinos, opera, Broadway y música de la cantante Bjork. La obra cuenta con los arreglos musicales de Jaime Lozano y está dirigida por David Drake. En el 425 Lafayette, a las 7 p.m. Información: http://www.publictheater.org

Jueves 5

Concierto: Los Hacheros

Vive una noche de fusión de música latina junto a la agrupación Los Hacheros. La banda ofrecerá una selección de sus mejores canciones en González y González. El programa incluye dos sesiones de música, una a las 9:30 y otra a las 11:30 p.m. La fiesta contará además con la participación del DJ Willie Rivera. Precio de admisión: $10. Información: http://www.gygnyc.com