Lo que sale de Hulu a la llegada de abril de 2018

Tienes solo unas horas para ver estas producciones ¡No digas que no te lo advertimos!

Se acaba el mes y con el muchas producciones salen de rotación. Mira la lista de lo que se va de Hulu al cierre de mes.

Lo siguiente estará disponible solo hasta las 23:59 horas de este 31 de marzo.

Blazing Saddles (1974)

Dirty Dancing (1987)

Dirty Dancing: Havana Nights (2004)

Gang Related (1997)

Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds (2008)

Michael (1996)

Nine Queens (2000)

Swimming with Sharks (1995)

The Conspirator (2010)

The Hurt Locker (2008)

The Spirit (2008)

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Hulu no ofrece los mismos contenidos en todos los países.