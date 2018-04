FOTOS: Conoce a Jennifer Pamplona, la “Kim Kardashian” brasileña

Vocês Podem conferir Meu Ensaio completo Em breve disponivel no Meu Aplicativo! My Photoshoot soon available in my App! #jenniferpamplonaapp #jennydoll 👸🏻📷 @jrp360

A post shared by Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) on Jul 21, 2016 at 2:47pm PDT