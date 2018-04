La portada de Trump que hace “gruñir” a la Casa Blanca

El reportaje asegura que no es el Rusiagate, ni su crueldad política lo preocupante de su gobierno sino la corrupción que reina en su administración

Foto: New York Magazine

Una nueva y controvertida portada de la revista New York tiene como figura central nada menos que al presidente Donald Trump. Lo inusual y provocativo de la imagen es que el primer mandatario está representado como un cerdo.

La revista que comienza a circular este lunes dos de abril tiene como eje central un reportaje sobre la corrupción política que se vive dentro de la administración del magnate.

“No colusión … no incompetencia … no crueldad … Es la corrupción, estúpido”, dice el titular. “Por qué su autogestión es su mayor responsabilidad política”.

“La Corrupción, no Rusia, es la mayor responsabilidad política de Trump” es el nombre de la historia central de la revista neoyorquina que argumenta que no es el escándalo de la Trama Rusa sino, ni su crueldad con los inmigrantes, ni su falta de liderazgo su mayor debilidad política, sino la corrupción.

La debilidad de Trump es la “corrupción” y “avaricia” en casi todos los aspectos de su presidencia dice el artículo, desde los funcionarios que ha nombrado en distintos departamentos y carteras del gobierno hasta sus asesores y familiares con sus distintos escándalos de corrupción y tráfico de influencias.

“Desde que Trump asumió el cargo, su compromiso de ignorar sus propios intereses ha sido casi olvidado, perdido en un huracán desorientador de noticias interminables”, escribe Jonathan Chait, autor del reportaje central de la revista New York Magazine.

“Trump no solo no ha hecho ningún esfuerzo para elevar los estándares éticos, sino que él y su administración han violado extravagantemente las directrices existentes”, escribe Chait. “Los lobistas están sembrados en todas las agencias, ‘regulan’ a sus antiguos empleadores y diseñan reglas que favorecen a los jefes sobre los empleados y los dueños de negocios sobre los consumidores”.

El reportaje llega en momentos en que la salida de distintos miembros del gabinete de Trump contrastan con los escándalos de corrupción y malversación de fondos federales de miembros de su equipo de gobierno.

A esto se suman los fuertes escándalos de los negocios inmobiliarios de su yerno y de su propia hija Ivanka Trump, por no hablar de los problemas de los Trump Hotels en distintas partes del globo.