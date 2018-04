Los mejores planes de bajo costo para teléfonos celulares

T-Mobile no ofrece planes para compartir datos desde el teléfono celular. Debes comprar datos por separado para cada teléfono de tu hogar. Y no puedes simplemente comprar un paquete de gigabytes para cada teléfono. Ahora, la compañía solo ofrece planes ilimitados de T-Mobile One.

Con los planes de T-Mobile One, pagas $75 por la primera línea, mientras que dos líneas cuestan $130 dólares por mes. Si agregas más líneas, los costos por línea bajarán aún más. Actualmente, la compañía ofrece ofertas muy baratas para nuevos clientes que configuran 4 líneas, mientras que los clientes actuales tienen la opción de agregar una línea y obtener otra gratis.

Con su plan base, T-Mobile afirma que los videos generalmente se transmiten en calidad de DVD. No hay cargo extra por utilizar tu teléfono como un punto de acceso móvil, pero la velocidad está limitada a 3G. Además, la compañía está lanzando acceso gratuito a Netflix para clientes con 2 o más líneas.

¿Quieres más? Puedes pagar $10 dólares adicionales por línea, por mes y obtener transmisión de video en calidad HD, junto con 10GB por mes de uso de punto de acceso móvil en 4G y otros beneficios extra.

Al igual que con los otros operadores, ilimitado no significa absolutamente ilimitado. Una vez que el cliente supera los 50GB de datos, la compañía se reserva el derecho de reducir la velocidad de los datos durante períodos de congestión. Por otro lado, esa es por mucho la asignación más alta de los 4 operadores principales.

También vale la pena señalar que, a diferencia de otros operadores, los precios de T-Mobile incluyen todos los impuestos y tarifas, por lo que la tarifa mensual es básicamente lo que vas a acabar pagando en última instancia.

Además, T-Mobile otorga un descuento de $5 dólares por mes si te suscribes a AutoPay. Ese descuento no se refleja en las tarifas enumeradas en la siguiente tabla.