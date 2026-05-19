Apple te da unos AirPods Pro 3 al solicitar la tarjeta de crédito Apple Card

Apple lanzó una nueva promoción para atraer usuarios a su tarjeta de crédito Apple Card, ofreciendo la posibilidad de recuperar hasta $250 en reembolsos, una cantidad equivalente al precio de unos AirPods Pro 3.

La oferta está disponible únicamente para nuevos clientes que soliciten una Apple Card y compren unos AirPods Pro 3 directamente con Apple antes del 15 de junio.

Sin embargo, el beneficio no se entrega de inmediato. Apple distribuirá el dinero en pagos mensuales de $25 en Bonus Daily Cash a partir del 1 de julio y hasta el 30 de abril de 2027.

Para recibir cada uno de esos depósitos mensuales, los usuarios deberán realizar al menos 10 compras mensuales con la tarjeta.

La compañía aclaró que cada compra puede ser de apenas $0.01.

Los AirPods Pro 3 tienen un precio oficial de $249 y fueron presentados junto con la línea del iPhone 17 en septiembre de 2025.

Apple explicó que la promoción solo aplica para compras hechas directamente en tiendas Apple o en su sitio oficial.

Las compras realizadas en tiendas externas, productos reacondicionados, órdenes internacionales o compras empresariales quedan excluidas.

Tampoco será válida si el cliente paga completamente con saldo de tarjeta de regalo Apple Gift Card o saldo de cuenta Apple.

La empresa señaló que cualquier método de pago de Apple Card es elegible, incluyendo pagos completos o financiamiento mediante Apple Card Monthly Installments.

Apple también advirtió que quienes no cumplan con las 10 compras mensuales perderán el reembolso de $25 correspondiente a ese mes.

Según Apple Insider, esta es la promoción de registro más agresiva que Apple ha lanzado para Apple Card desde que el servicio debutó en 2019.

A diferencia de otros bancos que entregan bonos inmediatos, Apple decidió vincular el beneficio a meses de uso continuo de la tarjeta.

La estrategia también fortalece el ecosistema de productos de la compañía, ya que los AirPods funcionan de manera integrada con el iPhone y servicios como Siri, Apple Music y audio espacial.

Apple Card fue creada con enfoque en simplicidad, sin cobrar una cuota anual e integración con la app Wallet del iPhone, aunque hasta ahora había evitado promociones tradicionales de tarjetas de crédito.

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