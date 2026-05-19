ICE detiene a un joven en tribunal de migración de Nueva York pese a fallo que lo prohíbe

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a un migrante de 21 años en los pasillos del edificio federal 26 Federal Plaza, en Manhattan, apenas horas después de que un juez federal prohibiera los arrestos de este tipo dentro de los tribunales de la ciudad de Nueva York.

El juez federal P. Kevin Castel emitió un fallo el lunes en la noche que impide a los agentes federales realizar detenciones en los tribunales de migración de la ciudad, una práctica que organizaciones habían denunciado como intimidatoria y perjudicial para el debido proceso.

El Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, que difundió la información, señaló que junto con la Universidad de Nueva York actuará como asesor legal en una petición de hábeas corpus relacionada con el caso.

La organización indicó que ha mantenido durante el último año presencia constante en los pasillos de 26 Federal Plaza y del 290 Broadway, donde sus abogados brindan asistencia a migrantes que acuden sin representación legal y presentan recursos judiciales en nombre de personas detenidas por ICE.

En un comunicado previo al arresto, la directora de la Unidad de Protección de Inmigrantes de NYLAG, Melissa Chua, había expresado que la decisión judicial representaba un alivio para quienes deben comparecer ante cortes migratorias, aunque advirtió que la organización continuaría vigilante ante posibles acciones de las autoridades federales.

Tras la detención de Alexander, el abogado coordinador sénior de la misma unidad, Benjamin Remy, expresó su preocupación por la persistencia de operativos en los tribunales pese al fallo. “No nos sorprende que ICE haya mantenido su presencia en el 26 de Federal Plaza a pesar de la orden emitida por el juez Castel”, señaló.

Remy añadió que el equipo legal ha estado asistiendo a cientos de personas y familias afectadas por detenciones en los tribunales de inmigración del bajo Manhattan, y sostuvo que las acciones del organismo reflejan la continuidad de una política de control migratorio agresiva.

“Seguiremos en alerta”, afirmó el abogado, quien advertir también que las autoridades federales podrían extender estas prácticas más allá de los tribunales hacia otros espacios públicos y laborales.

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