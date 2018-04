Molinaro formalizó precandidatura republicana a gobernación; Cuomo lo llama “mini Trump”

Hasta el 12 de julio pueden inscribirse candidaturas de cara a las primarias del 13 de septiembre. Las elecciones generales serán el 6 de noviembre

Marc Molinaro, ejecutivo del condado de Dutchess, inició el lunes formalmente su campaña para ser el candidato de la oposición republicana a la gobernación, y de inmediato Andrew Cuomo lo llamó “clón de Trump”.

Hasta el 12 de julio pueden inscribirse candidaturas de cara a las primarias del 13 de septiembre. Las elecciones generales serán el 6 de noviembre.

Cuomo busca un tercer período como su padre Mario Cuomo (1983-1994). Por ello Molinaro lo acusó de estar dedicado a su propia preservación y ambiciones presidenciales a expensas del estado. Además calificó a su gobierno de ser corrupto a un alto precio para la población, según NY1 News.

Molinaro había dicho anteriormente que no buscaría la candidatura a gobernador, pero agregó que había cambiado de opinión cuando los neoyorquinos lo instaron a participar en la carrera.

“Llegué a la conclusión de que nuestro estado se encuentra en una peligrosa encrucijada. Vemos las necesidades de todos los neoyorquinos descuidados, y muchos sin esperanza”, dijo el republicano al presentar su campaña a la prensa. “Humildemente les pido que se unan a mí. Únase a una campaña más amplia que cualquier persona, cualquier candidato. Una campaña más importante que la carrera por el gobernador. Una campaña para la gente y el alma del estado de Nueva York”.

Cuomo respondió de inmediato a las críticas diciendo que Molinaro es un “mini Trump”, por el que nadie va a votar.

Otros dos pre candidatos republicanos han declarado la intención de desalojar a Cuomo de Albany: el senador estatal John DeFrancisco y el afroamericano Joe Holland, ex aliado del ex gobernador George Pataki. Ya habían declinado Joel Giambra y Brian Kolb.

A mediados de marzo se sugirió que los republicanos buscarían un candidato de consenso para evitar ir a las primarias.

Por el lado demócrata también han surgido retadores para Cuomo. El caso más sonado es el de la actriz y activista Cynthia Nixon, veterana de Broadway y conocida por la serie televisiva Sex and the city. Además Stephanie Miner (ex alcaldesa de Syracuse) y Terry Gipson (ex senador estatal).

El alcalde Bill de Blasio, también demócrata, ya ha dicho que no se comprometerá a apoyar a Cuomo en las primarias, a quien sí respaldó en su primera reelección en 2014.