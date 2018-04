El Madrid ganó 3-0 a la Juventus

Real Madrid ganó a la Juventus con un Cristiano Ronaldo colosal. El Bayern se impuso al Sevilla FC. Comentamos el partido de New York Yankees vs Tampa Bay Rays y New York Mets contra Philadelphia Phillies. Canelo Alvarez anuncia que no peleará contra Gennady Golovkin el 5 de mayo.

Todo en Tiempo Extra.