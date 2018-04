Contraloría: Parques infantiles de NYCHA son peligrosos para niños

Auditoría revela que 70% de las áreas de juego infantiles están en malas condiciones y son un riesgo

Los problemas de NYCHA no solo están dentro de los edificios. En muchos casos también están fuera, en las zonas de recreo de los más vulnerables, los niños, tal y como lo detalla la Contraloría de la ciudad. Según un informe de esta oficina, muchos de los parques infantiles de las viviendas públicas, que usan unos 100,000 niños, están “en condiciones decrépitas” y “docenas de ellos incluso podrían ponerles en peligro“.

Desde la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la subdirectora de comunicaciones Jasmine Blake, explicó este miércoles que han tenido una revisión de un auditor externo de todos los parques “y ya se están dando los pasos para corregir las condiciones peligrosas en 90 días”. “Hemos aceptado la mayor parte de las recomendaciones [de la contraloría] y estamos trabajando para implementarlas ahora”.

La celeridad en la respuesta desde esta agencia llega después de que la auditoría hecha por la contraloría dirigida por Scott Stringer revelara que el 70% de los 788 parques de juegos mantenidos por NYCHA están plagados de problemas que revelan condiciones inseguras. El informe señala que hay estructuras de juegos (columpios, toboganes, castillos de barras, espirales y puentes) a los que les faltan piezas o están rotos. Algunos de ellos tienen bordes mellados y superficies de seguridad poco firmes o estropeadas.

En 72 parques de recreo, localizados en 52 “proyectos distintos”, no ha habido que investigar mucho para descubrir de forma obvia condiciones inseguras que ponen en peligro a los pequeños que los usan.

Pero otro de los problemas significativos que revela el contralor Stringer es que las inspecciones que hace la propia NYCHA contienen en muchas ocasiones información que no es correcta, no está debidamente revisada por los supervisores o definitivamente no está disponible.

En este sentido la auditoría de Stringer revisó los informes de las inspecciones obligatorias de los últimos 17 meses en 25 proyectos para encontrar que en el 96% de los casos no se reportaron condiciones peligrosas que necesitaban reparaciones en los parques, pese a que la auditoría de la Contraloría revelara lo contrario de forma evidente y que ha quedado documentado fotográficamente. En el 36% de los casos en los informes de NYCHA las inspecciones no fueron correctas y omitían problemas que la oficina del Contralor sí identificó.

En un caso, el parque de juegos de Throggs Neck Houses, la Contraloría indicó tres problemas que fueron corregidos poco a poco después de desestimarlos inicialmente y revisarlos más en profundidad en dos ocasiones más.

Stringer además, indica que el 48% de esos proyectos analizados no tienen registro de inspecciones.

“NYCHA no responde”

Daisy Quiñones, una puertorriqueña residente durante más de 20 años en los proyectos de Chelsea, en Manhattan, dijo que en dos ocasiones ha puesto quejas en las oficinas de NYCHA por las condiciones insalubres de los parques, sin recibir una respuesta: “Esos pisos plásticos de los parques nunca los han limpiado. Allí es donde juegan nuestros hijos y nuestros nietos, y todo eso está lleno de excremento de perros y todo tipo de microbios”.

Esta abuela de 66 años, y quien se desempeñó por muchos años como asistente de maestra en una guardería en ese mismo complejo de vivienda pública, contó que además de los niños que cuidaba, también crió a sus cinco hijos llevándolos a esos parques.

“Ahora lo que me preocupa es el futuro mis cinco nietos que también acuden a este lugar”, exclamó la abuela, especificando que actualmente a “dos de mis nietos los traigo aquí, porque estoy incapacitada, debo estar sentada y no puedo ir a otros parques con ellos”.

Esta residente del complejo Chelsea-Elliot Houses, que está ubicado entre la calle 25 y 27 y cuentan con 2,400 inquilinos, denunció que en los varios parques infantiles que hay entre los edificios nunca se ve a trabajadores de NYCHA haciendo labores de mantenimiento. “El problema es la higiene, porque jamás se ve a los trabajadores limpiando este lugar, a pesar de los reclamos que hacemos los inquilinos”.

Exige revisión exhaustiva

Stringer dijo el miércoles que como Contralor y como padre “está indignado”. “Nuestros hijos se enfrentan a plomo, moho y calderas rotas en sus apartamentos pero cuando salen fuera tienen lugares de juegos que deben romper el corazón de los adultos porque ponen en peligro a los niños”, lamentó el contralor. Stringer quiere que NYCHA haga una revisión exhaustiva de todos los parques.

Y la agencia se ha comprometido hacerlo aceptando la mayor parte de las recomendaciones de inspección y procedimientos indicados por el Contralor. “Los limitados recursos de NYCHA y las demandas que tiene el personal convierten en un reto el reemplazo del equipo de las estructuras de juego pero el equipo que sea inseguro será retirado”, se explicaba en la carta que esta agencia remitió a la Contraloría.

La agencia de vivienda pública está atravesando en la actualidad uno de los momentos políticos más tensos de los últimos años por la falta de fluidez en la financiación de unas viviendas que necesitan fuertes inversiones de capital. La ciudad de Nueva Yorl reclama al estado su contribución para esta agencia pero el gobernador, Andrew Cuomo, no quiere desembolsarlo directamente sino a un monitor independiente, algo que no ha hecho más que enconar la pugna que sobre esta agencia tienen la administración estatal y municipal.

Auditoría en números: