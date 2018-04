Havana Film Festival NY se acerca a Puerto Rico en su edición número 19

El toque caribeño se sentirá en este edición sin perder de vista los aportes desde el hemisferio sur

NUEVA YORK – “Cuba y Puerto Rico son/ de un pájaro las dos alas/ reciben flores o balas/ sobre el mismo corazón…”, recitaba la poeta Lola Rodríguez de Tío en el 1893 para metaforizar las batallas que hacían más aliados que rivales a ambas islas del Caribe.

Par de años después, Estados Unidos batallaría contra España por el control tanto de Puerto Rico como de Cuba.

Los acontecimientos posteriores han llevado por sendas disímiles a ambos países a pesar de su cercanía. Sin embargo, el arte es capaz de acortar cualquier distancia.

Y ese fragmento de verso bien podría aplicar hoy, más de 120 años después, a lo que se verá a partir del 6 de abril en Nueva York: la edición 19 del Havana Film Festival (HFFNY), con especial enfásis en la situación de Puerto Rico, y la actividad de la diáspora que, debido a eventos como el huracán María, ha incrementado en número su presencia en Estados Unidos.

“Porque queremos mucho a Puerto Rico, y de alguna manera nos duele y nos importa mucho esa sociedad, ese pueblo, esa historia; y porque, además, Puerto Rico, dentro del festival y la creación de este festival, esa diáspora puertorriqueña ha sido muy importante en el festival apoyándonos y todo…por eso quisimos hacer ese homenaje y empezar con Puerto Rico”, dijo en entrevista con El Diario, Diana Vargas, directora artística del evento sobre la agenda de este año.

Como preambulo al festival, Vargas y su equipo proyectarán en el Bronx Museum of the Arts el especial del Banco Popular, “De Puerto Rico pa’l mundo”, este próximo viernes, 6 de abril. El proyecto musical de 2016 destacó los aportes a nivel artístico y cultural de la diáspora boricua que han marcado terreno en distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Sus directores son Carlitos Ruiz Ruiz y Mariem Pérez Riera, los mismos de la película “Mal de amores”, nominada al Oscar en el 2008 como mejor película en lengua extranjera.

Además, esta entrega contará con el documental “Filiberto”, de Freddie Marrero Alonso, basada en la vida clandestina del revolucionario Filiberto Ojeda Ríos, muerto el 23 de septiembre de 2005 a manos de agentes del FBI en su residencia en Hormigueros, Puerto Rico.

Pero, aunque el festival destaca las creaciones boricuas, otros países también tienen su espacio. Entre películas y documentales, 14 son las apuestas y abarcan países como Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, Brasil y España.

“Al final, el festival lo que quiere – yo nunca uso el concepto de las mejores películas, eso es un gusto relativo- tiene más que ver con el mensaje que estás llevando y transmitiendo. A veces, una película puede que técnicamente no sea perfecta, pero te llega al alma…El cine es sentimiento, al final es una emoción, y al final eso es lo que queremos…”, agregó Vargas sobre la selección del 2018.

Otro toque musical de esta edición es el recorrido en la aventura del cantaor español de flamenco Diego, “El Cigala”, en su ruta para desarrollar un disco de salsa, a través del documental “Indestructible, el alma dela salsa”. El proyecto de David Pareja de 2017 se estrenará en Nueva York gracias al festival.

Por otro parte, esta entrega no pierde la tradición de reconocer a los pioneros de la industria. En ese contexto, la figura del fallecido director argentino Fernando Birri entra a escena con la proyección In Memoriam de sus obras más importantes.

Una de las opciones de los espectadores es “Ata tu arado a una estrella”, en la que su directora Carmen Guarini “entrelaza dos décadas de metraje en una historia que inmortaliza el espíritu de un hombre libre y honesto que nos recuerda cuán esenciales son las utopías para nuestra supervivencia como humanos”.

“Fuimos co-productores de esa película, y yo decidí un poco, por la naturaleza de lo que él iba buscando, esta idea de trabajar sobre la utopía, de la muerte posible de las utopías. Decidí filmar en torno a su manera de trabajar, y cómo él iba a trabajar también ese concepto”, dijo la directora de origen argentino.

El documental es una de tres entregas que rinden homenaje al llamado “padre del nuevo cine latinoamericano”.

El menú de este año se extiende por más días que el anterior (hasta el 17 de abril) y con mayor cantidad de eventos gratuitos para dar oportunidad y motivar a los posibles asistentes.

“Para nosotros el reto cuando programamos, mi idea es, como siempre, pensar que hay un gusto que es el mío que no necesariamente es el suyo. Las tendencias, las obsesiones de esos directores frente a los temas y su sociedad, y el otro, un público que a lo mejor no es que siga los festivales o a un director en particular, pero es un público que le gusta ver películas latinoamericanas, o por el otro, enterarse y ver las películas de sus países…”,

destacó la colombiana.

La oferta del HFFNY se divide entre proyecciones en el Museum of the Moving Image, en Queens, y AMC Loews 34th Street, en Manhattan, así como eventos en centros universitarios como Columbia y en King Juan Carlos I of Spain Center, de NYU, entre otros espacios.

Para explorar la agenda del evento y reservar boletos puede visitar la página web del festival.

Lista de películas y documentales:

EL ÚLTIMO TRAJE / THE LAST SUIT

Pablo Solarz | Spain-Argentina | 2017 | Ficción | 86min | NY PREMIERE

LA NOVIA DEL DESIERTO / THE DESERT BRIDE

Cecilia Atán & Valeria Pivato | Argentina-Chile | 2017 | Ficción | 78min | NY PREMIERE

JOAQUIM

Marcelo Gomes | Brazil | 2017 | Ficción | 97min | NY PREMIERE

LOS PERROS

Marcela Said | Chile | 2017 | Ficción | 94min | NY PREMIERE

MATAR A JESUS / KILLING JESUS

Laura Mora | Colombia-Argentina | 2017 | Ficción | 100min | NY PREMIERE

LOS BUENOS DEMONIOS / THE GOOD DEMONS

Gerardo Chijona | Cuba | 2017 | Ficción | 88min | US PREMIERE

SERGIO & SERGUEÍ / SERGIO & SERGEI

Ernesto Daranas Serrano | Spain-Cuba- USA | 2017 | Ficción | 93min | NY PREMIERE

LOS BUSCADORES / THE GOLD SEEKERS

Juan Carlos Maneglia & Tana Schémbori | Paraguay | 2017 | Ficción | 102min | NY PREMIERE

BX3M

Judith Escalona | USA | 2016 | Ficción | 103min | NY PREMIERE

INDESTRUCTIBLE, EL ALMA DE LA SALSA / INDESTRUCTIBLE, THE SOUL OF SALSA

David Pareja | Spain | 2017 | Documental | 78min | NY PREMIERE

FILIBERTO

Freddie Marrero Alfonso | Puerto Rico-Venezuela | 2017 | Documental | 75min | NY PREMIERE

SEVERO SECRETO

Cruz Gustavo Pérez & Oneyda González | Cuba | 2016 | Documental | 66min | NY PREMIERE

ATA TU ARADO A UNA ESTRELLA / TIE YOUR PLOW TO A STAR

Carmen Guarini / Argentina / 2017 / Documental / 82 min / NY PREMIERE

O GATO DE HAVANA / THE CAT FROM HAVANA

Dacio Malta | Brazil | 2016 | Documental | 2016 | 87min