Laura Bozzo reacciona sobre demanda por no pagar impuestos

La conductora de televisión Laura Bozzo negó deber al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 17 millones de pesos ($932 mil dólares) por presunta evasión fiscal y explicó que sí tiene un proceso por malos manejos de parte de sus contadores.

El lunes, el diario Reforma publicó una nota donde señaló que Bozzo, famosa por sus talk shows no había pagado el ISR (Impuesto Sobre la Renta), IVA (Impuesto al Valor Agregado) e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) en su ejercicio fiscal de 2012, cuando conducía “Laura” para Televisa.

“Sí existe un proceso y un problema con el Servicio de Administración Tributaria derivado de un mal manejo de unos contadores, pero yo no me he ido del país y no tengo ningún problema ni cuentas intervenidas”, aseguró este martes en entrevista para Grupo Fórmula.

La conductora peruana detalló que ella mandaba dinero a su cuenta de Estados Unidos y, de ahí, hacía transferencias a su cuenta de ahorros, por lo que el órgano fiscal toma los movimientos como doble tributación.

“¿Cómo pueden cobrarme 17 millones (de pesos)($932 mil dólares) en un año si no gano más que diez? Me cobran más de lo que gano en un año. Está muy mal manejado el caso (…) Todas mis cosas están a mi nombre, yo no veo el escándalo mediático. Soy bruta para esto de los impuestos”, dijo.

Acerca del presunto recurso de impugnación, el cual que presuntamente perdió, Bozzo declaró que eso era falso.

“Estoy en recursos de reclamación; el licenciado lo acaba de presentar. La información no es exacta y la nota de Reforma es incorrecta. En todo caso, a mí me gustaría que mis abogados hablen. Yo no tengo ningún problema, soy una persona que siempre ha pagado sus impuestos”, reiteró.

Laura declaró para Grupo Cantón que lo que Hacienda le está cobrando es una suma muy superior a los 10 millones que ella cobró en ese año y que por lo tanto es ridículo.

“Estoy en un proceso que se ha desarrollado desde el 2012, desgraciadamente mis contadores cometieron errores gravísimos y me cobraron doble tributación. Está esto en la Suprema (Corte), debatido y estudiado, lo que haya que pagar, yo lo pago”, dijo. Por su parte, el fiscalista Manuel Robles dice que de comprobarse este delito, la conductora de origen peruano podría a la cárcel:

“Es un delito grave y se paga con cárcel. A Hacienda se le hizo raro e hizo la auditoría, el acuerdo sí se puede llevar a cabo, pero en ese lapso ella tiene que estar en la cárcel”, finalizó.