Galilea Montijo rompe el silenció tras el escándalo de su recibo de agua

La presentadora de "Hoy" hizo su reclamo explosivo en Twitter

Galilea Montijo denunció, a través de Twitter, que el monto de su último recibo de agua le había llegado de $77 mil pesos ($4,242 dólares), cantidad que considera una exageración. Al parecer las autoridades ya le respondieron, pero aún continúan investigando el porqué de ese cobro.

“Estamos tratando de arreglarlo, están supervisando y viendo de qué manera se puede condonar, en caso de que sea una fuga. Apenas lo están checando, ha sido lento, no crean que es rápido y porque ya me quejé van a solucionarlo ahora. Hasta que me digan si es o no una fuga, si nos vamos a ir pagos o si es culpa de sus tuberías”, declaró.

💚 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Apr 3, 2018 at 9:42am PDT

La conductora explicó que anteriormente ya había reparado una fuga de su casa. “Me asusté porque decían que era una fuga, y la fuga la acabo de arreglar hace unos meses, claro que me asusté. No tengo ni alberca ni balneario para pagar ese monto, pero es importante que nuestras autoridades nos hagan caso”, comentó.