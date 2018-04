Sabrina Seara sorprenderá con personaje en ‘Mi familia perfecta’ totalmente opuesto a ‘El Señor de los Cielos’

La actriz se identifica con su nuevo personaje

Sabrina Seara regresa a las pantallas de Telemundo en “Mi familia perfecta” tras su exitoso paso por “El Señor de los Cielos“.

En su nueva personaje, Seara da vida a Erika Ramírez, una mujer completamente diferente a Esperanza Salvatierra.

“Lo más emocionante de ser actor es tener la posibilidad de interpretar personajes totalmente diferentes“, nos contó la actriz en entrevista.

“Me llamó la atención que Erika fuera una trabajadora social, una mujer súper noble que no ha vivido su vida por ayudar a los de más. Me parece un personaje muy lindo, muy noble. Me siento muy identificada porque yo soy así. Me gusta ayudar a la gente y es super diferente al personaje que yo venía haciendo antes“.

Otro de los puntos increíbles de esta nuevo proyecto es que Sabrina vuelve a compartir créditos con compañeros de “El Señor de los Cielos”, Jorge Luis Moreno y Gala Montes.

“Yo encantada compartir con ellos. Con Jorge Luis compartí tres temporadas aunque nuestras historias dentro de ‘El Señor de los Cielos’ no eran directas pero si compartíamos en el set diario. No tienen idea de lo divertido que es el y eso ha ayudado mucho por la confianza que nos tenemos para que exista una química en la historia de nosotros”, compartió Seara.

“Con Gala también tengo una amistad muy linda. La quiero como una hermanita menor y estoy orgullosa del trabajo que está haciendo”, concluyó.

“Mi familia perfecta” se transmite de lunes a viernes a las 8pm/7c en Telemundo.