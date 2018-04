Un niño se arrastra fuera del lavabo para pedirle ayuda a un extraño, ¡video viral!

Los niños son inocentes y a veces nos sorprenden con su infinita simpatía y amabilidad

El video de un niño de 4 años, adorablemente extrovertido, se está volviendo viral después de que fue subido a Twitter.

En las imágenes se le ve gateando debajo de la puerta de un baño para poder hacerse amigo del ocupante del baño contiguo.

Andrew Hall, un empleado de un restaurante Chick-Fil-A en Lynchburg, Virginia, estaba sentado en baño cuando el niño le dijo hola.

Levi Stevens, de 4 años, comenzó su conversación con Andrew preguntándole cómo se llamaba. Luego, cortésmente explicó que era demasiado pequeño todavía para usar el fregadero y que necesitaba ayuda para lavarse las manos.

La madre del niño comenzó a llamarle desde el exterior así que el joven se despidió de su nuevo amigo.

Divertido por la conversación, Andrew publicó el video en Twitter. Pronto se hizo viral.

Más de 11 millones de visitas después, el padre de Levi, Len Stevens, comentó el video diciendo: “Oye, Drew. Ese es mi chico. Lamento mucho la intrusión. Es muy, muy amable, a veces demasiado. Lo manejaste extremadamente bien. Gracias por ser amable con él. ¡Realmente aprecio tu comprensión y sentido del humor sobre esto!

Andrew le dijo que no tenía que pedirle disculpas, diciendo que Levi estaba “haciendo lo que hacen los niños”.

“Estoy seguro de que hice lo mismo en su día”, dijo Andrew. “Es un buen chico, parece valiente y definitivamente extrovertido”.

Sin duda, ¡es hablador y un buen conversador!

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! <a href=”https://t.co/GZoB7Bm5T7″>pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7</a></p>— drew. (@achandrew13) <a href=”https://twitter.com/achandrew13/status/978468273938423808?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 27, 2018</a></blockquote>

