Cardi B responde a quienes critican su embarazo y habla sobre aborto

Muchos dicen que fue un mal momento para convertirse en madre

Cardi B sorprendió a todos al confirmar su embarazo durante su presentación en el programa de variedades “Saturday Night Live”. Aunque la rapera del Bronx ha recibido muchos comentarios de felicitaciones, también ha recibido críticas.

Muchos de sus fans opinan que no era el mejor momento para que la intérprete de “Bodak Yellow” se embarazara ya que se encuentra en un momento de su carrera en la que está triunfando. Los criticones piensan que al convertirse en madre, su carrera musical se truncaría por dedicarle tiempo a su bebé.

“La verdad me molesta y me da asco porque veo a muchas mujeres online diciendo, ‘que lamentable, tu carrera ya se acabó‘”, dijo la rapera en un programa de radio de Power 105.1. “Como una mujer, ¿porqué no puedo tener los dos? ¿Porqué tengo que elegir entre mi bebé y una carrera? Yo quiero los dos“.

Cardi B también reveló que el embarazo no fue planeado y le fue abordada la pregunta si pensó en no tener al bebé.

“Un poco, pero después no quería tratar todo el rollo del aborto, no quería“, respondió. “Y es así como, “Sabes, soy una mujer madura. Tengo 25 años. Voy a decir esto lo más humilde posible … soy millonaria y estoy preparada para esto“.