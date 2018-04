Jardinero hispano llegaba a su trabajo cuando ICE lo capturó

Isaias Mosqueda Cisneros de 38 años lucha hoy en contra de su deportación

Isaias Mosqueda Cisneros estaba camino a su trabajo como jardinero cuando fue interceptado y capturado por agentes de ICE.

Mosqueda Cisneros de 38 años y padre de tres estaba en el interior de una camioneta con toda la indumentaria de jardinería en la parte de atrás cuando se vio rodeado por los agentes de ICE. El arresto se llevó a cabo el pasado martes en Auburn, California.

El vocero de ICE en el norte de California dijo al Sacramento Bee que Mosqueda Cisneros fue arrestado debido a una condena anterior.

“Isaias Mosqueda ingresó a los EEUU Ilegalmente y fue blanco de oficiales de ICE debido a su historial criminal anterior, que incluye una condena en 2006 por el delito de asalto con arma mortal”, dijo Richard Rocha, portavoz de ICE.

La esposa de indocumentado, Erika Mosqueda dijo que la condena provino luego de una disputa en la que alguien se acercó detrás de su esposo y lo atacó. Ella dijo que él se protegió y durante la riña, el otro individuo fue cortado con una botella rota.

Por esta razón Cisneros estuvo en la cárcel durante seis meses y desde entonces no ha tenido ningún problema legal desde entonces, aseguró su esposa Erika Cisneros al The Sacramento Bee.

“Pensamos que todo estaba en orden y que no tuvimos ningún problema”, dijo la esposa. “Es por eso que sentimos que no debería estar aquí ahora. Él no ha hecho nada malo”.

Mosqueda Cisneros está actualmente retenido en la cárcel del condado de Yuba en Marysville, California.

“Dependemos mucho de él”, dijo, después de un largo suspiro. “El alquiler, las cuentas … Pero ahora tengo que ser fuerte, ser el apoyo total del hogar”.

Este fin de semana sus dos hijos mayores, Yoni y Julian junto a Ninel, su hija de 10 años se unieron a docenas de manifestantes en las afueras de la cárcel pidiendo que se establezca una fianza para Mosqueda Cisneros así como una suspensión temporal de su deportación.