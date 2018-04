La pregunta incómoda a Mike Pompeo sobre Trump en el Senado

El posible nuevo Secretario de Estado tuvo un momento complicado por información de alto impacto

El posible nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo su audiencia ante el Senado, donde habló de la relación con Corea del Norte y Rusia, pero un momento clave e incómodo para él fue cuando se le cuestionó sobre una reunión particular con el presidente Donald Trump en marzo de 2017.

Fue el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menendez, quien puso el tema sobre la mesa: una reunión entre el presidente Trump, Pompeo y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats.

“¿Qué le dijo el presidente Trump a usted y al director Coats en esa reunión?”, cuestionó Menendez.

Pompeo entonces se escudó en que protegería lo que habúa hablado con el presidente.

“Creo que es en este contexto apropiado (en la privacidad) para que un presidente tenga la oportunidad de hablar con sus principales líderes”, expresó. “Pero les diré esto, la sugerencia del artículo de que él me pidió que hiciera algo impropio es falso”.

Menéndez reculó: “¿Le pidió que hiciera algo relacionado con esa investigación?”.

Pompeo, nominado por el presidente Trump tras despedir a Rex Tillerson dijo no recordar.

“Senador, no recuerdo. No recuerdo lo que me preguntó ese día precisamente, pero debo decirle que estoy con el presidente. Nunca me ha pedido que haga algo que considero remotamente impropio”, dijo.

La reunión a la que Menéndez se refiere se hizo el 22 de marzo de 2017, según Adam Entous, del Washington Post, donde supuestamente el presidente Trump expresó su inconformidad por la forma en que el FBI, particularmente su entonces director, James Comey, estaba manejando la investigación sobre Rusia y su intervención en las elecciones de 2016.

“Cuando finalizaba la reunión informativa, Trump les pidió a todos que dejaran la habitación, excepto Coats y el director de la CIA, Mike Pompeo”, narró Entous. “Luego, el presidente comenzó a quejarse sobre la investigación del FBI… dijeron funcionarios familiarizados con el reporte que Coats le dio a sus asociados. Dos días antes, Comey había confirmado en una audiencia en el Congreso que la oficina estaba investigando si la campaña de Trump se coordinó con Rusia durante la carrera de 2016”.

Ahora las dudas quedarán sobre Pompeo, si está mintiendo al Senado al no recordar lo que habló con el presidente Trump en esa reunión.