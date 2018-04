Sentencia de 21 años para agresor de turista alemana en Harlem

El condenado es considerado "delincuente sexual de nivel 3", el más alto

Foto: NYPD/ Division of Criminal Justice Services

Keon Robinson, convicto por agresión sexual en 2007, volverá a la cárcel. Esta vez, por 21 años, según sentencia que le dictó una juez el miércoles por atacar salvajemente a dos mujeres en Harlem el año pasado, incluida una turista alemana.

Robinson, quien se mostró sonriente durante el juicio, dijo en la sala que no es un “monstruo”. En el juicio admitió haber golpeado a una turista alemana de 31 años y abusar de ella mientras estaba inconsciente, el 4 de mayo de 2017; y también haber golpeado y robado a otra mujer el 24 de abril de ese mismo año.

“Quiero la oportunidad de ser juzgado como un ser humano y no como un monstruo como la gente me ve”, dijo Robinson (28) en la Corte Suprema de Manhattan el miércoles, reportó New York Post.

Robinson fue sorprendido riéndose de sus crímenes en la corte el año pasado, ante la juez Erika J. Edwards. El miércoles sonrió de nuevo cuando la fiscal asistente de distrito Shannon Lucey leyó las declaraciones a nombre de las dos mujeres que atacó.

La víctima alemana, que sufrió un diente roto, contusiones craneales y sangrado en el cerebro por el ataque cruel, dijo que ha enfrentado problemas físicos y emocionales, según los documentos leídos en la corte.

En mayo, NYPD identificó a Robinson como un “delincuente sexual de nivel 3”, el más alto.

El jefe de detectives Robert Boyce detalló que siendo muy joven Robinson había sido arrestado el 13 de enero de 2007 por un caso muy similar, de robo y agresión a una mujer. Fue procesado y estuvo 7 años en prisión.

En julio de 2014 salió a la calle y dos años después fue apresado durante seis meses por violar su libertad condicional.