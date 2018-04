Los mejores y divertidos memes del sorteo de la Champions League

Barcelona es víctima de las burlas de los cibernautas, que también le dan con todo al Real Madrid

Este viernes se sortearon las semifinales de la UEFA Champions League, rumbo al partido decisivo por el título que tendrá lugar el próximo 26 de mayo en el estadio N. S. C. Olimpiyskiy de Kiev, Ucrania.

Real Madrid vs. Bayern Munich y Liverpool vs. AS Roma son los cruces de las semifinales, que prometen ser emocionantes y de alarido.

En cuanto se dieron a conocer las llaves, no tardaron en circular a través de las redes sociales los ya tradicionales y divertidos memes, y que en esta ocasión tuvieron como principal víctima al Barcelona y a Messi, quienes estarán ausentes de la ronda de semifinales por tercer año consecutivo.

Las ingeniosas imágenes de los cibernautas también le dieron con todo al Real Madrid, luego de su escandalosa clasificación a la antesala de la final, con un polémico penal de último minuto sobre la Juventus.

Aquí recopilamos algunos de los mejores memes, que están para soltar la carcajada.