“Canelo” desmiente a Golden Boy Promotions sobre una cirugía cosmética

Les comparto que el día de hoy tuve que ingresar a una cirugía de artroscopia para resanar el cartílago femoral interno y eliminar una plica patológica de mi rodilla derecha. Desmiento la información errónea publicada por el el presidente de Golden Boy Eric Gomez. Gracias por preocuparse!! Y dentro de 3 a 4 semanas ya estaré como nuevo 😬👊🏻

