Rol de los padres, clave en la educación STEM

Los progenitores pueden nutrir el interés de sus hijos en materias como Ciencia y Matermáticas

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) estima que el empleo en ocupaciones relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) tiene una proyección de crecimiento de más de 9 millones entre 2012 y 2022.

Eso significa un incremento de más de 1 millón de puestos laborales sobre los niveles de 2012. No obstante la población hispana cuenta con poca representación en este campo; de acuerdo con el Censo, si bien los hispanos representan el 16 por ciento de la población total del país, solo obtuvieron el 8 por ciento de todos los certificados en el campo STEM entre 2009 y 2010. Lograr esos puestos de trabajo requiere compromiso, dedicación, y, ante todo, soñar que es posible.

La motivación para cualquier estudiante interesado en este campo comienza en casa, afirma José Medina Lasso, un ecuatoriano padre de 4 hijos que se han graduado y estudian carreras del campo STEM. “Siempre hemos pensado que la educación debe ser integral, no se trata solo de ir a la escuela. Cuando mis hijos comenzaron a mostrar inclinación por el campo STEM decidimos apoyarlos”, contó Medina, residente en Bayonne, Nueva Jersey.

Su hijo mayor, José Jr. es ingeniero ambiental; el segundo, Sebastián, estudió arquitectura sustentable; el tercero, Pedro, estudia ingeniería de sonido y piano y la cuarta, Sofía, estudió biología y quiere ser médica.

Reconoció que para los padres inmigrantes, como fue su caso, es difícil navegar en el sistema educativo y, por desconocimiento, se desaprovechan muchas oportunidades y recursos para que los niños y jóvenes cuenten con apoyo en sus estudios. La familia Medina tuvo que enfrentar un proceso legal que duró más de una década para poder permanecer en Estados Unidos, “pero tratamos siempre de averiguar cómo apoyar a los chicos a pesar de las limitaciones y aprendimos a ver las cosas con mayor objetividad”, apuntó.

Esfuerzo adicional

Ivonne Díaz-Claisse, quien posee un doctorado en Matemáticas y lidera HISPA, una organización que promueve la difusión de los roles a seguir de los profesionales STEM en la comunidad latina, afirma que los padres deben hacer un esfuerzo adicional para motivar a sus hijos y potenciar cualquier interés temprano en este campo.

“En todas las bibliotecas y museos hay actividades relacionadas con el campo STEM, pero los padres eligen más entretenimiento porque es más fácil. Se trata de cambiar un poquito para motivar a los hijos, se requiere un esfuerzo adicional”, destacó.

Los modelos a seguir son críticos para romper las barreras de género y otras limitaciones, dijo por su parte la doctora Knatokie Ford, quien fue asesora principal de Ciencias y Tecnología de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.

“Es absolutamente crítico para los modelos a seguir para todos los campos de la vida estar más visibles y disponibles como mentores para los jóvenes. Padres y maestros pueden ayudar asegurándose que sus hijos estén expuestos a profesionales STEM con diversos contextos, experiencias y pericias. Cuando los niños se pueden ver a ellos mismos reflejados en los líderes a su alrededor, es cuando ellos comienzan a creer “Yo puedo hacer eso también””.

El Diario le preguntó de qué manera los padres pueden ser un factor determinante y ayudar a potenciar el desarrollo de sus hijos. A lo que Ford respondió que “Los padres pueden ser positivos y alentadores cuando sus hijos expresan naturalmente el interés o la curiosidad acerca de los temas de STEM. Ellos pueden introducir conceptos por medio de libros, películas, videos online, juegos y otras actividades que generan entusiasmo. STEM no es solo un asunto de las clases, ¡puede ser entretenido y divertido!”, indicó la doctora en patología experimental.

Y, ante todo, predicar con el ejemplo, lo que implica mostrar curiosidad acerca de estos temas ¡aunque a usted no le gusten!.

“Haga preguntas acerca de los temas STEM que más emocionen a sus hijos y busquen juntos el conocimiento STEM”, sostuvo, añadiendo también la importancia de tener cuidado de no transferir ansiedades y temores aunque sea de forma inconsciente. “Es importante ayudar a los niños a entender que las dificultades no son señal de que no pueden mejorar o no pertenecer. Padres empoderadores para nutrir el interés de los hijos en intereses STEM es vital, usted no tiene que ser un profesional STEM para educar a uno. La gente joven necesita sentir confianza y empoderada para desarrollar sus intereses y talentos, cualesquiera que ellos sean”.