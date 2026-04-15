Muere a los 96 años José Santamaría, leyenda uruguaya y tetracampeón de Europa con el Real Madrid

Con una reconocida y amplia carrera dentro del fútbol, partió de este mundo a los 96 años José Santamaría. El exjugador uruguayo del Real Madrid murió este miércoles.

La noticia la dio a conocer el Real Madrid a través de un comunicado en su página web y en redes sociales.

El club blanco, que este miércoles enfrenta al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, lamentó profundamente el fallecimiento de Santamaría, al que califica de “una de las más grandes leyendas” del equipo y del fútbol mundial.

“José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966″.

El comunicado destacó también que Santamaría “ganó con el Real Madrid cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa de España, en 337 partidos”.

“Formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid“, concluyó el club blanco.

Comunicado Oficial: fallecimiento de José Emilio Santamaría. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026

Santamaría nació en Montevideo en 1929 y se formó en las divisiones juveniles de Nacional, donde debutó en Primera con 17 años como defensa central.

Su carrera dio un giro clave en 1950, cuando el técnico Enrique Fernández lo reconvirtió a lateral derecho, posición en la que alcanzaría fama mundial.

Con Nacional jugó 290 partidos, marcó 11 goles y ganó cinco Campeonatos Uruguayos. Su rendimiento lo llevó a la selección uruguaya, con la que disputó el Mundial de Suiza 1954 y la Copa América 1957.

En 1957 fichó por el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los pilares del equipo. Allí jugó 337 partidos en nueve temporadas y conquistó cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa de España.

Fue parte del equipo histórico junto a Di Stéfano, Puskás, Gento y Kopa, que ganó las primeras Copas de Europa consecutivas y dio inicio al idilio entre el Real Madrid y la Champions League.

Santamaría es uno de los pocos futbolistas que brilló con dos selecciones, ya que con Uruguay jugó 25 partidos y el Mundial de 1954. Con España disputó 16 encuentros y el Mundial de 1962.

Se nacionalizó español tras su llegada a Madrid. Tras retirarse en 1966, inició su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid.

Santamaría fue entrenador de la selección olímpica de España en los Juegos de México 1968 y Moscú 1980. También dirigió al RCD Espanyol durante siete temporadas, convirtiéndose en el técnico con más partidos oficiales del club (252).

Finalmente, pudo ser entrenador de la selección absoluta de España en el Mundial donde fueron anfitriones en 1982.



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