De Blasio acusa a Cuomo de ser un “dictador” que busca perpetuarse en el poder

El alcalde criticó los informes de que Cuomo supuestamente amenazó a grupos sindicales que apoyan a su rival Cynthia Nixon

Si el gobernador Andrew Cuomo realmente amenazó a organizaciones de base que están respaldando a su rival por la nominación demócrata Cynthia Nixon, entonces está usando tácticas de “dictaduras, no democracias”.

Así lo afirmó el alcalde Bill de Blasio en un nuevo capítulo del enfrentamiento verbal en que se hayan sumidos los otrora aliados demócratas.

El alcalde hizo los comentarios durante una visita a un proyecto de viviendas en Brooklyn el martes y enfatizó que estaba reaccionando a los informes de que Cuomo supuestamente amenazó a grupos progresistas afiliados con los sindicatos del Working Families Party (WFP).

El partido, que respaldó a Cuomo en sus dos últimas elecciones, está apoyando a Nixon este año.

“Esa no es la forma de hacer las cosas”, dijo De Blasio, citado por New York Post. “No sé lo que pasó. Pero no debe amenazar a las organizaciones que están haciendo un buen trabajo a nivel comunitario porque tienen puntos de vista políticos diferentes. Ese es el tipo de cosas que sucede en las dictaduras, no en las democracias”.

Bill Lipton, director estatal del partido WFP, dijo que estuvo presente en una reunión a principios de la semana en la que Cuomo advirtió: “Si los sindicatos o cualquier persona dan dinero a cualquiera de estos grupos, pueden perder mi número”. Pero el gobernador ha negado haber hecho amenazas.

Según las últimas encuestas, Cuomo sigue liderando en su deseo de lograr un tercer período, como su padre Mario Cuomo (1983-1994). Pero su ventaja se está reduciendo desde que Nixon anunció que lo retaría en las primarias del 13 de septiembre.

Como parte de su campaña, Cuomo ha atacado la gestión del alcalde, su otrora aliado. El también demócrata ha dicho que no se comprometerá a apoyar a Cuomo en las primarias, a quien sí respaldó en su primera reelección en 2014.