EEUU supera a México en compra de boletos para el Mundial de Rusia 2018

Dale un vistazo al top ten de los países que más entradas han adquirido, a dos meses de que arranque la justa

Este miércoles 18 de abril comenzó la última etapa de venta de entradas para el Mundial Rusia 2018 que comenzará en 57 días. Esta fase final corresponde a los pedidos de tickets que se solicitan a través del sitio web de FIFA.

Según informó la máxima entidad del fútbol mundial, se pueden adquirir boletos para todos los partidos. Es por medio del sitio de venta de FIFA y de acuerdo con el orden de solicitud, con esperas de varias horas para acceder a la compra de tickets.

Es decir, aquellos que no hayan adquirido su boleto tendrán como última instancia esta etapa que comenzó hoy. Si no, deberán esperar a conseguir algún boleto en la “reventa”, un procedimiento oficial que también quedó habilitado este miércoles. En el mismo sitio de FIFA, aquellos que hayan comprado una entrada y no puedan utilizarla la pueden volver a poner a la venta allí y que otro aficionado la compre.

🔔🎟️ Más entradas 🔔🎟️ Comienza la fase de ventas de

última hora para 🏆🇷🇺 #Rusia2018 En línea, sujetas a disponibilidad, a tiempo real y por orden de solicitud:https://t.co/nsgujlFNfb pic.twitter.com/AHzZweHzQE — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 18, 2018

También se abrieron los centros de retiro de las entradas en Rusia. A menos de dos meses, todo va encaminado para el comienzo del Mundial el próximo 14 de junio.

Cuántas entradas se vendieron y los países que más compraron

Según informó FIFA, ya se asignaron 1 millón 698 mil 049 entradas para el Mundial, desde que comenzó el proceso de venta de tickets en septiembre del año pasado. Rusia, el local, es el que más boletos compró, cerca de 800 mil.

Pero lo más sorprendente es el segundo país que más boletos compra. Se trata de Estados Unidos, cuya selección quedó fuera de la justa mundialista en la eliminatoria de CONCACAF, incluso los aficionados estadounidenses siguen adquiriendo tickets y hasta ahora lleva 80 mil 161.

México se ubica en la sexta posición dentro del top ten con 51 mil 736 entradas adquiridas.

1. Rusia 796.875

2. Estados Unidos 80.161

3. Brasil 65.863

4. Colombia 60.199

5. Alemania 55.136

6. México 51.736

7. Argentina 44.882

8. Perú 38.544

9. China 36.841

10. Australia 34.628