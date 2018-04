ICE mantuvo detenido por tres semanas a inmigrante con síndrome de Down

Un triste caso que conmociona a la comunidad inmigrante

Un increíble caso tiene nuevamente a ICE en medio de fuertes críticas. Esta vez la autoridades migratorias mantuvieron detenido a un inmigrante con síndrome de Down por tres semanas.

Juan Gaspar-García, un diabético de 22 años con síndrome de Down fue arrestado durante una redada en su lugar de trabajo y desde entonces estuvo detenido causando la indignación de la comunidad inmigrante en Florida.

Según el Miami Herald , “las autoridades federales insisten en que no se trató de una redada de inmigración sino de una búsqueda criminal” en la empresa TentLogix, operación que dejó a 28 personas capturadas en Fort Pierce, Florida.

Tanto Gaspar-García como su hermano, un beneficiario de DACA cayeron presos en la operación. No obstante su hermano al tener el amparo migratorio al día fue liberado, algo que no ocurrió con Juan.

Desde entonces su hermana, Dolores Gaspar-Garcia, lanzó una petición en línea dirigida al Senador Marco Rubio solicitando su ayuda para proteger a su hermano de la deportación. No está claro si Rubio ayudó pero la liberación del inmigrante guatemalteco llegó este miércoles luego de una gran movilización de su comunidad en la Florida.

“Mi hermano no tiene la capacidad de entender ciertas situaciones sin una explicación adecuada porque tiene síndrome de Down, y probablemente no entiende que está pasando”, dijo Dolores Gaspar-García durante su detención.

“Ademas mi hermano también tiene diabetes, toma medicamentos y es muy importante que esté con nosotros para que podamos ocuparnos de sus necesidades especiales”.

Gaspar-García llegó a EEUU a los 14 años después de la muerte de su madre huyendo de la violencia en su natal Guatemala. Desde entonces vive con sus tres hermanos y su padre en la Florida.

“Somos una familia de cuatro”, dijo la hermana al Miami Herald “Juan es el mayor, pero siempre lo hemos visto como el más joven debido a sus retrasos en el desarrollo. En realidad, él no sabe leer, escribir o expresarse bien y tartamudea cuando se pone nervioso”.

Según ICE, los detenidos “con discapacidad cognitiva, intelectual o de desarrollo “pueden ser referidos a un” equipo multidisciplinario “, pero no está claro si esto sucedió con Gaspar-García.

Por ahora Gaspar-García debe asistir a una audiencia en un tribunal migratorio en Miami lo cual puede terminar en su deportación. Piden que se le permita aplicar para DACA pues cumpliría con todos los requisitos.