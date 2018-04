Prohíben circulación de autos por Central Park

La medida anunciada por el alcalde Bill de Blasio entrará en vigor coincidiendo con el último día de curso escolar el 27 de junio

El sueño de los corredores y ciclistas de Central Park se ha hecho realidad. Con motivo del Día de la Tierra, el alcalde Bill de Blasio anunció este viernes que el principal parque de la Gran Manzana se convertirá en un espacio libre de autos. Coincidiendo con el último día de curso escolar y la apertura de las piscinas exteriores de la ciudad, el próximo 27 de junio las vías que todavía permanecen abiertas para automóviles serán cerradas de forma permanente.

El corazón de Manhattan recibe cada año más de 42 millones de visitantes. Todos ellos podrán seguir disfrutando de los caminos de Central Park, que volverá a sus orígenes de refugio urbano y área recreativa y donde solo estará permitido ir caminando, corriendo o en bicicleta. Esta medida permitirá reducir la contaminación del aire en el parque y mejorar la seguridad, así como demostrar el compromiso de la Ciudad de dar prioridad a los peatones sobre los vehículos en los principales espacios públicos.

La iniciativa tiene sus precedentes en Prospect Park, que en enero fue designado como una zona libre de autos por el De Blasio. “Nuestros parques son para las personas, no para los vehículos. Durante más de un siglo, los automóviles han convertido partes del parque más icónico del mundo en una carretera. Hoy lo recuperamos. Estamos priorizando la seguridad y la salud de millones de padres, niños y visitantes que acuden a Central Park”, dijo el mandatario.

“Como muchos neoyorquinos, Central Park me da la tan necesaria dosis de naturaleza, y por ello aplaudo a la Administración De Blasio por dar este paso tan importante. Hacer que uno de los espacios verdes más famosos del mundo sea un poco más ecológico en honor al Día de la Tierra es una forma perfecta de celebrar nuestro planeta”, declaró el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson.

Los vehículos han circulado por Central Park durante más de un siglo. Las reducciones de horas permitidas para los autos comenzaron en 1960 y recientemente, en 2015, el alcalde Bill de Blasio anunció que todas las vías del parque al norte de la calle 72 estarían libres de vehículos. El tráfico hasta ahora estaba permitido hacia el norte en las vías Center Drive de 7 a.m. a 7 p.m. los días de semana y hacia el sur en West Drive, Terrace Drive y Center Drive desde las 8 a.m. hasta las 10 a.m. entre semana.