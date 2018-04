Trabajadores protestan que se usen lavanderías sin licencias

Trabajadores denuncian que Grand Hyatt use servicios de una empresa sin registrar ante el DCA

Miembros de la coalición Clean NYC protestaron este martes ante las puertas del hotel Grand Hyatt de la calle 42 en Manhattan por mantener los servicios de limpieza de sábanas y toallas con JVK Operations, una empresa que, según explican, carece de licencia para operar como lavandería industrial.

La falta de esta licencia es una violación del Clean Act, una ley aprobada en 2016 en NYC, con el empuje de esta coalición que también incluye al sindicato del sector. La ley requiere que las lavanderías industriales que den servicios a hospitales, hoteles y restaurantes de la ciudad obtengan una licencia del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Para conseguir esta licencia hay que dar debido cumplimento a estándares estrictos de limpieza y entregas.

Megan Chambers, co manager del sindicato Laundry, Distribution and Food Service Joint Board, explicaba a este diario que se notificó a por carta a Grand Hyatt hace varias semanas que esta lavandería carecía de esta licencia “cuyo objetivo es proteger al consumidor”. Este martes, además se repartieron panfletos en la calle para insistir en este mensaje dado que no había habido cambios.

“Grand Hyatt ha continuado usando a este operador y no sabemos por qué cuando no solo está violando esta ley sino que además no se ha adherido a la certificación voluntaria que creó la propia industria”. Chamber dice que se les ha informado que los gestores del hotel están teniendo conversaciones sobre esta cuestión.

Hay otro cliente de JVK, según Chambers, NYU Langone Hospital y se les va a hacer llegar la misma carta explicando la situación de la que también se ha informado al Departamento de Consumer Affairs, DCA. “Han recibido quejas por nuestra parte y dicen que están investigando”.

Este diario se puso en contacto con JVK Operations pero al cierre de la edición escrita no llegó respuesta como tampoco llegó la del DCA.