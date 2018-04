Trump y Kanye West juegan a “los mejores amigos” en Twitter

La super estrella de rap Kanye West no tuvo el menor reparo en elogiar este jueves presidente Donald Trump en Twitter, llamándolo su “hermano del alma” y un hombre que como él tiene “la energía del dragón”.

You don’t have to agree with trump but the mob can’t make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don’t agree with everything anyone does. That’s what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018