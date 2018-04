Bobby Valentín en su salsa

"El Rey del Bajo" de la Fania All Stars celebra 50 años en los escenarios

NUEVA YORK.- De los integrantes originales de la Fania All Stars, pocos se mantienen ‘dando candela’ como dice la gente. Uno de ellos es Bobby Valentín, quien con su orquesta ofrecerá un concierto este sábado en el Lehman Center de El Bronx, para conmemorar, nada más y nada menos que, su 50 aniversario en los escenarios.

El llamado “El Rey del Bajo”, grabó los más grandes éxitos del género con la Fania, la mejor orquesta de salsa de todos los tiempos.

El músico puertorriqueño anticipó que viene con su orquesta original y tiene contemplado complacer a sus fanáticos de siempre con sus clásicos “Libro de Amor”, “Cuando te Vea” , “Tu Rica Boca” y “Buen corazón”.

Valentín de 76 años, Valentín comenzó en la música tocando guitarra, pasando luego a practicar el saxofón alto, pero no le gustó, y después la trompeta, participando así de varias agrupaciones en su municipio natal de Orocovis, así como el de Coamo, ambos en el interior de Puerto Rico.

Según cuenta el libro “Historia de la salsa”, de Hiram Guadalupe, Valentín emigró a sus 16 años a Nueva York, donde rápido hizo amistad con algunos de los músicos más destacados de ese entonces, como Luis Ramírez y Joe Quijano.

Su arribo a la Gran Manzana no sería sino el inicio de una carrera colmada de éxitos con los más grandes maestros de la salsa y otros géneros afines.

Valentín recuerda que a poco de su llegada se incorporó a la orquesta de Tito Rodríguez, luego fue miembro de la Charanga Moderna de Ray Barretto, tocando la trompeta y por primera vez con una banda, el bajo. Formando su propia orquesta, Valentin grabó su primer álbum “El Mensajero” en la primavera de 1965.

Valentín había sido buen amigo de Johnny Pacheco desde los días en que su charanga compartía escenario con Tito Rodríguez. Además, Valentín fue uno de los primeros arreglistas regulares de Pacheco. Por medio de Pacheco, Valentín se familiarizó con Jerry Masucci, que dirigió un sello recientemente fundado: Fania Records.

Poco después, Valentín firmó su primer contrato de cinco años con la compañía discográfica, lanzando los álbumes Young Man With A Horn (1966), Bad Breath (1967) y Let’s Turn On (Arrebatarnos) (1968). En 1968, tocó trompeta en la primera grabación de Fania All-Stars, Live at the Red Garter, que también contó con la participación de Tito Puente, Eddie Palmieri, Ricardo Ray y Bobby Cruz. El resto es historia de grandes quilates, con la Fanía, Valentín habría de recorrer el mundo entero y ser insustituible por su gran talento.

En detalle

Qué: Bobby Valentín y su orquesta en concierto

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Hora: 8 pm.

Cuándo: Sábado 28 de abril

Presentado por: Lehman Center for the Performing Arts y GOYA FOODS

Tickets: $125* VIP, $75, $55 y $50 Lehman Center box office: 718-960-8833 o a través de la página web: www.LehmanCenter.org