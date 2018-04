Jennifer Lopez: Las frases más sexualmente sugestivas de ‘El Anillo’

"Nunca había sentido algo tan grande"

Jennifer Lopez estrenó una nueva canción llamada “El Anillo” y la letra del tema es una de la más sugerente hasta ahora. La cantante parece haberla dedicado a su novio Alex Rodriguez ya que habla de “jonrones” y “bates”.

Lo divertido del sencillo es que juega con la relación amorosa de “La Diva del Bronx” preguntando “¿y el anillo pa’ cuando?”. ¿Será que JLo ya está lista para casarse de nuevo y ARod anda lento en ese aspecto?

Mientras esperamos la fecha de la boda de ambas celebridades aquí te dejamos las frases más sexualmente sugestivas de “El Anillo”:

1. Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito

2. Te pongo un trece de diez cuando estamo’ en la cama

3. Nunca había sentido algo tan grande

4. Y me vuelve loca tu lado salvaje

5. Tú me has dado tanto que he estado pensando

6. Me agarras como me gusta

7. Si sale de noche, me asusta

8. Sin mapa conoces la ruta

9. Así, así, que me gusta

10. Dale atrás, que así somos las del Bronx

11. Papi tienes la clase cuando apenas la toque

12. Jonrón con tres en bases (damn, baby)

13. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota