Hay momento trágicos que unen

Un hombre propone matrimonio a la chica que salvó en el tiroteo en Las Vegas.

Las propuestas matrimoniales siempre son ocasiones especiales, pero la historia detrás de la relación de esta pareja feliz es especialmente significativa.

Mykenzie Lane, de 22 años de edad y Brandon Helmick, de 21, son sobrevivientes del tiroteo de Las Vegas ocurrido el pasado octubre de 2017.

Los amantes de la música country disfrutaban del concierto de un artista en el festival de música Route 91 Harvest cuando el tirador abrió fuego.

Cuando Helmick, de 21 años, escuchó los disparos, inmediatamente empujó a su novia al suelo y cubrió su cuerpo con el suyo. Luego, cuando hubo un descanso entre el tiroteo, corrieron hacia algunas unidades de almacenamiento para cubrirse.

Mientras corrían, sin embargo, Lane recibió un disparo en el tobillo.

“Llegados a ese punto, debía encontrar la manera de llegar al hospital. Traté de caminar pero no pude, así que me tiró sobre su espalda y me llevó hasta que encontramos una ambulancia “, dijo Lane a Fox News.

La ambulancia ya estaba llena de personas que habían sufrido lesiones más graves, por lo que la pareja abordó a un conductor de Uber que se ofreció voluntario para llevarlos junto con otras personas al hospital.

Lane dice que ella y Helmick están infinitamente agradecidos por todos los días que han pasado juntos desde el incidente, y después de tres años de citas, Helmick le propuso matrimonio el viernes usando un corazón lleno de pétalos rosa, en Laguna Beach, California.

“Nuestra relación siempre ha significado el mundo para mí”, dijo ella; “Pero cuando alguien sacrifica su vida por ti, saber que es para siempre”

Estos estudiantes de California se casarán el 3 de agosto.