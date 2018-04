Promueven línea de ayuda sobre ciudadanía

A partir de este martes y hasta el viernes 4 de mayo, El Diario junto a la Oficina de Nuevos Ciudadanos del Estado promoverá la jornada de apoyo; 900 neoyorquinos podrán recibir un subsidio para cubrir los $725 que cuesta el trámite

En el estado de Nueva York un total de 915,000 neoyorquinos, 654,720 de ellos de la Gran Manzana, ya cumplen con los requisitos para hacerse ciudadanos, pero aun no han iniciado el proceso para obtener el pasaporte azul, tal vez por falta de información o los elevados costos de los trámites. Y en su afán de ofrecer ayuda útil sobre este tema a la comunidad inmigrante, a partir de este martes 1 de mayo y hasta el viernes, El Diario, junto a Univision 41, Wado, Caridades Católicas y la Oficina de Nuevos Ciudadanos del Estado, estarán promoviendo una línea informativa, donde se aclararán dudas.

Además quienes participen podrán recibir información sobre la lotería que desde el 2016 promueve la Gobernación del Estado, a través del programa NaturalizeNY, en la que 900 neoyorquinos de recursos limitados pueden inscribirse para obtener un bono que cubrirá los $725 que cuesta el trámite ante USCIS.

Así lo anunció Rossana Rosado, secretaria de Estado de Nueva York, quien hizo un llamado a los residentes que ya cumplen con los requisitos para hacerse ciudadanos para que participen en el programa y destacó que la Gobernación sigue comprometida en que más inmigrantes den ese paso adelante.

“Nueva York continuará sirviendo como modelo para el resto de la nación sobre cómo tratamos a nuestros vecinos, y la lotería NaturalizeNY ofrece la promesa de esperanza a los neoyorquinos que buscan disfrutar de todos los beneficios de la ciudadanía”, aseguró la funcionaria. “Desde la Oficina para Nuevos Americanos, el Proyecto Liberty Defense y la campaña Naturalize NY, el gobernador [Andrew] Cuomo ha implementado recursos sólidos para nuestras comunidades de inmigrantes”.

Desde que se comenzó a implementar la iniciativa Naturalize NY, casi 1,000 inmigrantes se han beneficiado con los costos de los procesos de ciudadanía. El ecuatoriano Roger Medina, quien en dos semanas tendrá su entrevista y el examen para hacerse ciudadano, es uno de ellos y aseguró que esta iniciativa y el actual clima de incertidumbre que ha generado la Administración Trump, lo ayudó a iniciar el proceso.

“Yo tengo mi trabajo, pero gano menos de 50,000 dólares al año, y asumir el costo del proceso de ciudadanía resulta en un sacrificio porque uno tiene que apretarse en ciertas cosas, pero gracias a este bono que el Estado me dio, pude cubrir el pago”, asegura el joven, quien además recibió ayuda de la organización Make the Road NY para llenar sus formularios.

El experto en sistemas asegura además que lo motiva a ser ciudadano la posibilidad de que su voz cuente.

“Yo conozco a mucha gente que lleva 30 años como residente y se quedan ahí solamente renovando su Green Card, pero creo que es necesario dar ese paso para tener más tranquilidad sin preocuparse ya de los cambios en las leyes que quieran hacer, y además para poder votar y generar opinión”, agregó el ecuatoriano, quien vive en Estados Unidos hace casi 13 años.

Y es precisamente esa protección que da la ciudadanía, la que según Franco Torres, abogado de la organización Caridades Católicas, marca la diferencia.

“Hacerse ciudadano es la mejor manera de que alguien se asegure que no va a ser sujeto a tener el temor de deportación, porque como residente legal en Estados Unidos hay ciertos delitos o a veces cosas en el pasado de algunos, que los puede perjudicar y ponerlos sujetos a deportación”, dijo el defensor. “En cambio, una vez que eres ciudadano ya no tienes esa preocupación. He visto gente que ha estado aquí 15 o 20 años viviendo con residencia y sería una tragedia que algo que venga del pasado, en el actual ambiente de esta Administración federal, los perjudique”.

Torres destacó que en el último año ha visto una mayor motivación de inmigrantes que desean hacerse ciudadanos y los instó además a beneficiarse de programas como la lotería de los bonos para cubrir los costos del proceso que promueve el Estado.

“Si son personas solteras y ganan menos de $36,000, o si son pareja y ganan menos de $48,000, o si es una familia de tres y ganan menos de $60,000, pueden aplicar para esa lotería entre mayo 1 y junio 15”, agregó el abogado, quien instó a los residentes a aprovechar la línea informativa que se está promoviendo.

Torres destacó otro beneficio de ser formalmente estadounidense. “También es una manera de apoyar a nuestras familias, hermanos y miembros de la comunidad, a través de la participación en la toma de decisiones”.

Datos sobre la línea de ayuda