Jennifer López sigue presumiendo “El Anillo” a pesar de polémica

El tema está a niveles de altura, literalmente...

A pesar de que la amenazaron con una demanda, la cantante Jennifer López sigue presumiendo “El Anillo”.

Pero, un momento, no se equivoquen… Nos referimos a la nueva canción que estrenó en los premios Billboard el pasado fin de semana.

“La Diva de El Bronx” compartió este lunes una foto en Instagram del billboard que promueve su nuevo tema en las calles de Miami y Nueva York.

“I loooove the #ElAnillo billboards in New York and Miami ❤ Thanks @spotify 💍🔥 #MusicaNueva”, lee un mensaje que acompana la imagen .

Al día siguiente que JLo presentara la canción en su participación en los populares premios, el locutor dominicano, Aury Pineda, mejor conocido como “Mariachi Buda”, dijo que demandará a la artista por supuestamente apropiarse sin permiso de su frase “p’a cuándo”.

“Esa frase no es mía, pero yo la popularicé, la llevé a temas populares, yo soy un artista que ustedes conocen. Entonces, como se trata de Jennifer López todo el mundo se quiere tomar el crédito ahora”, argumentó el artista en un video en sus cuentas de redes sociales.

El promotor musical cuestionó, además, que nadie le reclama a JLo el uso de la frase cuando a él si lo criticaron desde el principio.

“Donde en un momento yo fui denigrado por usar esa frase porque era muy baja, ahora sí, ahora todo el mundo está hablando y cogiendo crédito”, planteó.