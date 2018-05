Trabajadores de NYC hacen clamor migratorio en Día Internacional del Trabajo

Activistas, líderes sindicales e inmigrantes se unieron en varias manifestaciones para advertir que la lucha por los derechos laborales está unida a la lucha migratoria

Con pancartas en mano, advirtiendo que “los inmigrantes son trabajadores” y que la lucha por la reivindicación de los derechos laborales debe extenderse a la lucha por una reforma migratoria justa, decenas de manifestantes se reunieron este martes en varias protestas en Nueva York para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Activistas, líderes sindicales e inmigrantes, se tomaron el icónico parque de Washington Square para levantar sus voces y exigir a la Administración Trump que cese sus ataques y valore el aporte que los trabajadores extranjeros hacen a toda la nación.

Ese fue el clamor de la venezolana Francis Madi, quien destacó que aunque el 1 de Mayo es una fecha para honrar a los trabajadores, desde hace más de una década también se ha vuelto una fecha para reivindicar a la comunidad inmigrante, especialmente desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

“En el 2006 el movimiento inmigrante se unió al movimiento trabajador y desde entonces hemos trabajado juntos en esa unión, que ha crecido y se ha fortalecido dados los constantes ataques del Presidente Trump y en un día como este le decimos bien claro que no vamos a permitir que siga atacándonos”, comentó la joven. “Atacar a los inmigrantes es atacar a la fuerza laboral”.

Steve Choi, director de la New York Immigration Coalition, destacó que las necesidades de los trabajadores están interconectadas con las de los inmigrantes y por ello deben seguir trabajando en un mismo frente de lucha.

“Los inmigrantes son la mayor parte de la fuerza laboral, pero tanto los inmigrantes como los trabajadores están bajo el mismo ataque en la actual administración y por eso necesitamos trabajar más juntos y en un día como hoy estamos mostrándonos como una misma fuerza”, dijo el activista, quien pidió a las autoridades locales y estatales que incrementen su apoyo y compromiso.

“Tanto la Ciudad como el Estado tienen que hacer más en términos de asegurar la protección de los derechos laborales y de los inmigrantes y darles más acceso a servicios legales para poder luchar contra el acoso del Gobierno Trump, pues no vamos a descansar ni un segundo”, enfatizó Choi.

Durante la manifestación, también hubo espacio para que los inmigrantes centroamericanos, quienes temen que el Gobierno Federal muy seguramente los deje en el limbo y no apruebe la extensión del TPS, hicieran un llamado a Washington.

“En dos meses se nos vence el TPS y vamos a quedar en la incertidumbre, y me siento ofendida con esa postura del Gobierno, porque yo he pagado mis impuestos, no soy ninguna delincuente, no vine aquí a robarle nada a nadie, no soy terrorista, y me duele mucho ver que este gobierno parece que no tiene corazón y no vea todo lo que hemos contribuido a este país”, dijo la salvadoreña Perla Canales, beneficiaria del TPS, quien vive en el país desde 1999 y no contempla la opción del retorno. “Si me lo cancelan no me voy a ir, voy a seguir luchando por mi dignidad”.