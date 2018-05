Un hombre de Nueva Jersey roba más de $10,000 con estafa de lotería

Es la clásica estafa de alguien que "ganó la lotería sin comprar boleto"

Una mujer de 84 años de edad fue estafada por valor de $10,500 dólares cuando la engañaron haciéndole creer que era el impuesto sobre un gran pago de un premio de la lotería, según la Policía del Estado de Nueva York.

La policía estatal arrestó a Earl Alton Smith, de 40 años, de Nueva Jersey, por presuntamente realizar la estafa en octubre de 2017. Smith le dijo a la mujer que ella era la “ganadora del gran premio” de un sorteo o lotería y recibió los pagos de los supuestos “impuestos” en dos cheques, dijo la policía.

Smith fue arrestado el 26 de abril por la Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York/Nueva Jersey, justo antes de abordar un avión y fue conducido a la cárcel del condado de Ontario, donde está detenido bajo fianza de $20,000 dólares. La policía estatal recibió ayuda de detectives de varios departamentos de policía de Nueva Jersey en la investigación.

Las autoridades piden a al público que tengan cuidado con estafas de lotería como esta.

“Es extremadamente inusual, si no imposible, ganar un sorteo o lotería que no jugaste, especialmente si dice que es de una lotería extranjera”, dijo la policía en el comunicado. “Si el premio, o el premio gordo, suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no es cierto”.

Cualquier impuesto, honorario u otros pagos requeridos para obtener el pago del premio de lotería, son indicadores de que se trata de una estafa, dijo la policía. Si algún “impuesto” o “tarifa de procesamiento” de un premio de lotería implica un pago mediante tarjetas de regalo, tarjetas de iTunes, una transferencia bancaria y otras demandas similares, se trata de una estafa.

En las loterías legítimas, una parte del pago se retiene para los impuestos, y estas reglas son públicas. Pero en las loterías legítimas, nadie gana el premio sin comprar el boleto.

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí.