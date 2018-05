Instagram: Erótica fue la sesión de fotos de Norkys Batista

Bueno pues @angelramoos recibió sus mensajes y se activó asiii q con esta les voy mostrando las nuevas fotos de #OrgasmosLaObra mientras tanto a toda mi gente de #CHILE – #SantiagodeChile Nos vemos este sábado 5 de mayo En el TEATRO TELETÓN @teatroteleton Entradas a la venta en: WWW.TICKETEK.CL Papelón Sabroso (Av. Luis Middletlon 1682, Providencia) y Mont Juliet Gelatería #OrgasmosChile2018 @nm.producciones ( EN MI BIO ENTRAS DIRECTO AL LINK PARA TUS ENTRADAS🎫) #norkysbatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on May 1, 2018 at 6:54pm PDT