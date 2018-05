Algunos estudiantes también protestan a favor del derecho a portar armas

Defendieron la Segunda Enmienda de la Constitución

Estudiantes de NY y otros estados manifestaron el miércoles pidiendo lo contrario a lo que millones de alumnos están clamando.

En respuesta al movimiento en contra de las armas surgido tras la masacre que dejó 17 muertos en una secundaria de Parkland, Florida, en febrero, los marchistas de ayer defendieron la Segunda Enmienda de la Constitución, que concede el derecho a portarlas.

Las concentraciones de unos 15 minutos se realizaron en 40 estados, promovidas por el movimiento “Stand for the Second”, iniciado por el estudiante de 18 años Will Riley, de la secundaria Carlsbad, en Nuevo México.

“En las últimas semanas he visto a muchos jóvenes de mi edad diciendo que tenemos que hacer algo, pasar legislaciones para tener más control sobre la venta de armas, eso es lo que todos los estudiantes quieren. Pero yo me dije a mí mismo: ‘yo no estoy pidiendo eso’. Tengo muchos amigos que tampoco quieren esto”, dijo Riley.

“No sé cual el problema sea, pero de una cosa estoy seguro, no podemos comenzar quitándole el derecho a los ciudadanos de este país”, manifestó.

Los estudiantes y simpatizantes de “Stand for the Second” salieron de sus aulas unos minutos y se concentraron con banderas en los exteriores de sus escuelas en Carolina de Norte, Nueva York y Montana, entre otros estados.