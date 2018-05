La foto de Lili Estefan que revela su sorprendente belleza de adolescente

Dios mío como pasan los años!!! Que les parece, mi hermano y yo en high school en los 80 😃🙈 Wow!!! #yearbookphoto #yearbook #yearbookpicture #Repost @jestefan30 ・・・ #tbt Alabaooooooo!!!!!! 😂😂#highschool me la mandoron ayer. Too funny

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on May 3, 2018 at 5:27am PDT