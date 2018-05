Santiago Arroyave, el joven sin un brazo que debutó en el fútbol profesional

Desde pequeño luchando por mis sueños; porque la única discapacidad realmente peligrosa está en el celebro de quienes piensan que ser diferente es ser menos. Las verdaderas discapacidades son el odio, la culpa o el miedo. VOY A EMPEZAR A MOSTRARLES MIS HABILIDADES DE FREESTYLE, DE MI DIARIO VIVIR..! PARA ESTO NECESITO CONTAR CON TODO SU APOYO ( LIKES Y COMENTARIOS) TODO ESTO ES DE GRAN IMPORTANCIA Y QUIERO DEMOSTRALES QUE LAS LIMITACIONES NO EXISTEN! @futbolalreves @433 @futbolalreves_tv @totalsoccerofficial @futbolsinlimite @futbol @bestoffootball @golazoweekly @kevinroldankr @delantero_09_fans @djmariio #futbol #soccer #sinlimites @eltinoasprilla @cleatstagram @footyheadlines #fuckfootyheadlines #respost

A post shared by Santiago Arroyave ⚽️🇨🇴 (@santiago.arroyave) on Sep 17, 2017 at 5:15pm PDT