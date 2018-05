Iphone X: pregúntale a un fotógrafo profesional

El Iphone X es un teléfono cool

Primero lo primero: el Iphone X es un teléfono cool. Su pantalla ampliada y su falta de botón le dan una apariencia futurista que le atrae más de una mirada de envidia. Eso ya lo saben quienes lo usan.

Se siente sólido aunque no lo sea tanto, en especial si se te cae (luego veremos este pequeño gran detalle) y su sistema de reconocimiento facial es rápido y útil. Desde el inicio.

Además, sus emojis parlantes son divertidos.

Y aunque el usuario tarda un tiempo en acostumbrarse al manejo de sus servicios rápidos como la luz adicional, que se hala desde arriba, al poco tiempo la navegación a través de sus opciones se hace fácil. Es bastante intuitivo.

Es caro, eso sí. Vale $1,000 y ese es quizás su principal problema. Los rumores en línea ya hablan de una versión 11 por unos $200 menos. Cruzamos los dedos. Pero para muchos de sus usuarios el tema no parece ser un ‘deal breaker’ . Igual, los que no tenemos el valor completo lo pagamos a cuotas.

Lo que Apple ha querido destacar desde el principio es su cámara. Sus fotos a plena luz del día son especiales. Las tonalidades de un atardecer y sus múltiples posibilidades a la hora de hacer retratos, panorámicas o fotos artísticas son de las mejores.

De eso puede dar fe el fotógrafo profesional Omar Cruz, quien nos explicó en una entrevista reciente que no le costó mucho trabajo hacer que la portada de People en Español con sus “50 más bellos” luciera simplemente fantástica.

“La actitud (al tomar fotos de estudio con el teléfono) debe simplificarse -dice- el teléfono te lo permite”.

Cruz, cuyo trabajo ha sido publicado en Time, Vanity Fair y GQ entre otras, dice que aunque le costó al principio entenderlo como una herramienta de trabajo, el resultado del especial que ya circula entre el público está a la altura de su trabajo con equipos profesionales.

Además, el hecho de ser un aparato portátil de uso tan frecuente hace que el talento (nadie más ni nadie menos que JBalvin, Maluma y Maité Peroni) se sintiera muy a gusto durante las sesiones.

Con baja luz la cosa es a otro precio. Los selfies y fotos de la fiesta o el matrimonio no son tan buenas. ¿Con flash? ¿Sin flash? Nada parece funcionar en el momento crucial. Las imágenes de noche no se enfocan bien, mientras tus amigos con otros aparatos ya tomaron al grupo y los sujetos se cansan de mirarte la cara de menso que debes poner porque no obtuviste lo que esperabas.

¿Lo recomendamos? Sí.

Eso si, es obligatorio que le compres una funda protectora o un seguro.

Esta es la portada de People, tomada con Iphone X:

http://peopleenespanol.com/celebridades/los-mas-bellos-de-people-en-espanol-del-2018-la-portada/

En lapróxima entrega veremos qué tan interesante resulta el uso de la Realidad Aumentada (AR)