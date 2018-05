Hay que estar orgullosos de la elección de pareja

Yo estaba con un grupo de mujeres y una dijo, “Otra vez, el hombre gritando es el mío. ¿Por qué no puede bajar su voz?”. La mujer hablaba de su marido. Ella continuó enumerando todos los defectos que tenía su marido. La mayoría de las otras mujeres del grupo estaban asintiendo con la cabeza y conmiserando con ella, excepto yo.

Detuve su diatriba con una pregunta, “¿por qué sigues con él?”

Ella se me quedó mirando por un momento sin comprender y luego dijo: “Maridos, no se puede vivir con ellos, no se puede vivir sin ellos”.

Yo no estoy de acuerdo. Simplemente si se puede vivir con ellos, igual que sin ellos. Muchas mujeres lo hacen todos los días. Es una decisión.

Las mujeres que se acostumbran a quejarse de sus maridos con sus amigas y familiares caen en la trampa de sólo enfocarse en lo negativo sobre su matrimonio en vez de concentrarse en lo positivo.

Si la esposa crea un nuevo hábito de alabar a su esposo con sus amigas y su familia, entonces empezará a reconocer todo lo bueno que tiene en su relación.

Las mujeres que sólo se quejan de sus maridos se hacen ver mal ellas mismas. Si tu esposo es tan malo entonces ¿por qué has elegido ser su esposa y que él sea padre de tus hijos? ¿Por qué estás todavía con él? ¿O es que te sientes superior cuando lo estás derribando? Lo que no se dan cuenta es que ellas mismas se disminuyen cuando se lo hacen a sus esposos.

Las mujeres deben sentirse orgullosas de su marido, orgullosas de la elección que han hecho.

Trabaje buscando lo positivo en su pareja y pronto verá que él verá lo positivo en usted.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

