Xuxa de luto: Fallece su mamá

"Hace unos años que me pregunto por qué tiene que sufrir tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció"

Después de 10 años luchando una batalla contra el mal de Parkinson, falleció en la mañana de este martes Doña Alda Meneghel, mamá de Xuxa.

Así lo informó el equipo de la artista brasileña, mediante un comunicado donde también informó que la señora falleció en su casa rodeada por sus familiares en amor, paz y armonía.

A principios de este año, la ‘Reina de los Bajitos’ compartió un emotivo video homenajeando a su madre por su cumpleaños número 81 con las siguientes palabras.

“Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… hace unos años que me pregunto por qué tiene que sufrir tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo? Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida para verte sin dolor, hablando, abrazando… cantando Un pequeño grano de arena”.

También había compartido unas emotivas imágenes junto a su madre en la piscina, mientras le cantaba con mucho amor.

Este es un nuevo golpe en la vida de Xuxa, pues recordemos que su papá falleció hace poco más de un año después de haber estado varias semanas internado.