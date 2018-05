Fotos: ¿Qué hizo Yanet García para tener unas curvas que roban miradas?

La transformación, de la cual se enorgullece la mexicana, la ha publicado en sus redes sociales

De ser una adolescente súper delgada, Yanet García se convirtió en una de las conductoras del clima más sexys de México.

Esta transformación, de la cual se enorgullece la regia, la ha publicado en sus redes sociales, pero ¿qué hizo la conductora de ‘Hoy’ para tener las curvas que roban miradas?

“Sí, yo la verdad, soy una chava delgada, pero era muy muy delgada cuando tenía 16 ó 17 años. Me metí al gimnasio, decidí querer cambiar mi vida con el ejercicio y la alimentación. Ha sido un proceso largo“, comentó la regia en entrevista para Agencia Reforma.

Después confesó que sí se ha ayudado de las cirugías, pero sólo se ha practicado una.

“La única cirugía que tengo en mi cuerpo es el busto y jamás la he negado. Es lo único que me he hecho, y todo mi cuerpo es natural“, afirmó.

Está feliz, porque con su transformación de que uno se puede convertir su cuerpo en lo que quiere, gracias al trabajo y al esfuerzo, indicó que ha dado un buen ejemplo.

“Puedo motivar e inspirar a las personas de que sí se puede, solamente es cuestión de lo que decidas y que creas que lo puedes lograr“, añadió.

El ejercicio y en sí el llevar una vida saludable, aseguró Yanet, transforma la vida de las personas.

Paris ❤️🇫🇷 A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Nov 15, 2017 at 2:45pm PST

Pero, siendo los glúteos la parte que más le chulean del cuerpo a la regia, habría que preguntarle si las tiene aseguradas.

¿Te has asegurado tus pompis?, fue la pregunta.

“No las tengo aseguradas todavía“, respondió sonriendo.

“No te puedo decir si sí (piensa hacerlo) o no, pero todavía no“.

La joven de 27 años, vecina del municipio de Santiago, Nuevo León, da actualmente el clima en el programa ‘Hoy’.

“Creo que subir cuando hay un boom es fácil, pero ese boom te dura dos semanas, por eso creo que uno tiene que trabajar fuerte en lo que quieres, creer en ti mismo para poder cumplir tus sueños”.

Además, dijo es una mujer de retos, por eso enfrentó el hecho de dejar Nueva York, donde vivía, para mudarse a la Ciudad de México y empezar un nuevo trabajo.

POR: Lorena Corpus

❤🔥 A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Mar 30, 2017 at 10:42am PDT