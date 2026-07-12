Muere el senador Lindsey Graham a los 71 años tras una repentina enfermedad

El senador republicano Lindsey Graham falleció el sábado por la noche a los 71 años de edad, luego de padecer una “enfermedad breve y repentina”. La información fue confirmada por su oficina de prensa mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del legislador.

El texto indicó que los familiares del político “agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”.

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