Fotos: ‘Siempre te querré’, la carta de amor que tardó 57 años en llegar

Un militar de la Gran Bretaña que se encontraba en una misión de en la antigua Honduras Británica en 1961, por el paso del huracán Hattie por el Caribe cuando su entonces novia le escribió una carta.

Maureen Dubberley le escribió líneas en las que le hacía varias confesiones amorosas a su prometido, quien las recibió en plena misión.

“Hola cariño, espero que hayas recibido mis otras cartas, mi amor, y que me extrañes tanto como yo te extraño a ti”, escribía la joven a su futuro marido.

Widow reunited with love letter she sent to her soldier husband 57 years ago – after it was found in his combat trousers at army surplus storehttps://t.co/ncT9SqTkkA pic.twitter.com/kC9jRIpZaf

— SWNS.com (@SWNS) 29 de marzo de 2018